Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
0 - 0 (П 4 - 3) 0 043
АланияЗавершен
Родина
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Торпедо
0 - 4 0 4
Балтика2 тайм

Бышовец: "Локомотив" победит "Химки" и продолжит борьбу с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между "Химками" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" победит "Химки" и продолжит борьбу с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ. У "железнодорожников" достаточно для этого возможностей. Высокий уровень игроков, оптимальное физическое состояние и хорошее качество игры", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между подмосковными "Химками" и московским "Локомотивом" состоится в субботу, 19-го октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 11-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 27 очков. Подмосковные "Химки" занимают 13-е место с 8-ю очками в своем активе.

Анатолий Бышовец Локомотив Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится