"Локомотив" победит "Химки" и продолжит борьбу с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ. У "железнодорожников" достаточно для этого возможностей. Высокий уровень игроков, оптимальное физическое состояние и хорошее качество игры", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между подмосковными "Химками" и московским "Локомотивом" состоится в субботу, 19-го октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
После 11-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 27 очков. Подмосковные "Химки" занимают 13-е место с 8-ю очками в своем активе.
Бышовец: "Локомотив" победит "Химки" и продолжит борьбу с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между "Химками" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"