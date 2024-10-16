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Тюкавин и Лунев сегодня вернулись в общую группу "Динамо"

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В пресс-службе московского "Динамо" рассказали, что нападающий Константин Тюкавин и вратарь Андрей Лунев вернулись к тренировкам с командой.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин и Лунев сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".

Напомним, Константин Тюкавин и Андрей Лунев не участвовали в октябрьском сборе национальной команды России из-за проблем со здоровьем.

В воскресенье, 20 октября, московское "Динамо" сыграет в Казани против "Рубина" в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи в 19:00 по столичному времени.

Константин Тюкавин Андрей Лунев Динамо
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