"Тюкавин и Лунев сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
Напомним, Константин Тюкавин и Андрей Лунев не участвовали в октябрьском сборе национальной команды России из-за проблем со здоровьем.
В воскресенье, 20 октября, московское "Динамо" сыграет в Казани против "Рубина" в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи в 19:00 по столичному времени.
Тюкавин и Лунев сегодня вернулись в общую группу "Динамо"
В пресс-службе московского "Динамо" рассказали, что нападающий Константин Тюкавин и вратарь Андрей Лунев вернулись к тренировкам с командой.
Фото: ФК "Динамо"