"Мне давали шанс, но я не до конца им воспользовался. Возможно, где-то недоработал. К "Спартаку" у меня никаких претензий нет. Я могу им быть лишь благодарен, что они воспитали меня как футболиста. Верю ли в возвращение? Конечно, хотелось бы вернуться в "Спартак", потому что я воспитанник этого клуба, он мне родной", - цитирует Маркитесова "СЭ".
В текущем сезоне Дмитрий Маркитесов провел за московскую "Родину" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт Дмитрия с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Маркитесов принял участие в 11-ти встречах за московский "Спартак" и не отметился результативными действиями. После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 19 набранных очков. В 12-м туре РПЛ команда Деяна Станковича сыграет с "Краснодаром".
Маркитесов: конечно, хотелось бы вернуться в "Спартак"
Полузащитник "Родины" Дмитрий Маркитесов заявил, что хотел бы вернуться в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"