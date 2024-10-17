"За "Ростовом" конечно слежу. Там друзья и знакомый тренерский штаб. Надеюсь, что они переломят ситуацию и будут бороться за первые места, как и прежде", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
Защитник Денис Терентьев выступал за "Ростов" с 2015 по 2017 год и с 2020 по 2024-й. После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 12 набранных очков. В 12-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с "Пари НН", который занимает 12-е место с 11-ю очками.
Напомним, что команда Валерия Карпина досрочно вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с московским "Спартаком".
Терентьев: надеюсь, что "Ростов" переломит ситуацию и будет бороться за первые места
Экс-игрок "Ростова" Денис Терентьев, ныне выступающий за "Балтику", высказался о текущих результатах команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"