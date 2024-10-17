Напомним, матч 12-го тура РПЛ пройдет 18 октября. За тольяттинскую команду выступает экс-игрок "Зенита" Артем Дзюба.
- Не думаю, что "Зенит" является объектом раздражения для Дзюбы. Матч, безусловно, особенный, но это для любого футболиста так с "Зенитом". Тут ничего необычного нет. Верю, что Артём может забить в этом матче. Он обладает качествами, которые даже в таком возрасте позволяют забивать мячи, - передает слова Лепёхина "Чемпионат".
Дзюба пополнил состав "Акрона" в начале сентября, заключив контракт до конца текущего сезона. 36-летний футболист провел за дебютанта РПЛ четыре матча, забил один гол и трижды ассистировал партнерам.
"Акрон" с 12 баллами в активе идет на восьмой строчке в таблице. "Зенит", у которого 26 очков, занимает третье место в РПЛ.
Лепёхин: не думаю, что "Зенит" является объектом раздражения для Дзюбы
Константин Лепёхин, в прошлом футболист "Зенита", высказался перед матчем, в котором сине-бело-голубые встретятся с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"