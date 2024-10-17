- Для Дзюбы матч с "Зенитом" точно будет принципиальным. Ему хочется себя проявить, а он умеет это делать, когда попадает в ситуации такого рода. Артём делал такое в случае с тульским "Арсеналом" и так далее. Для него это самый серьёзный матч, - передает слова Канищева "Чемпионат".
Матч 12-го тура РПЛ пройдет 18 октября в Самаре, стартовый свисток арбитра запланирован на 18:00 по столичному времени.
Дзюба подписал соглашение с "Акроном" в сентябре, контракт футболиста с тольяттинским клубом действует до 30 июня 2025 года. 36-летний форвард провел за новую команду четыре матча в РПЛ, забил один гол и сделал три голевые передачи.
Напомним, Дзюба в период с 2015 по 2022 год принадлежал "Зениту". После петербургской команды форвард успел поиграть за турецкию "Адану Демирспор" и московский "Локомотив".
Экс-игрок "Зенита" Канищев: для Дзюбы матч с бывшим клубом точно будет принципиальным
Александр Канищев, ранее выступавший за "Зенит", высказался в преддверии матча, в котором "Акрон" встретится с петербургской командой.
Фото: ФК "Акрон"