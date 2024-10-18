По его словам, предстоящая встреча станет для столичной команды хорошей проверкой на фоне лидера чемпионата России.
- Ожидается очень интересный матч. Игра с лидером станет прекрасной проверкой для "Спартака". Думаю, что красно-белые дома не проиграют. Атака у обеих команд хорошая, поэтому предстоящий матч вполне может завершиться результативной ничьей, - цитирует Пименова "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 19 октября на "Лукойл Арене", старт игры запланирован на 16:30 мск.
"Спартак" в 11 турах текущего сезона РПЛ набрал 19 баллов и идет шестым в турнирной таблице. "Краснодар" лидирует в чемпионате, имея в активе 27 очков.
Пименов: игра с лидером станет прекрасной проверкой для "Спартака"
В прошлом футболист "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов высказался перед игрой 12-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: Официальный сайт РПЛ