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Пименов: игра с лидером станет прекрасной проверкой для "Спартака"

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В прошлом футболист "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов высказался перед игрой 12-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: Официальный сайт РПЛ
По его словам, предстоящая встреча станет для столичной команды хорошей проверкой на фоне лидера чемпионата России.

- Ожидается очень интересный матч. Игра с лидером станет прекрасной проверкой для "Спартака". Думаю, что красно-белые дома не проиграют. Атака у обеих команд хорошая, поэтому предстоящий матч вполне может завершиться результативной ничьей, - цитирует Пименова "Матч ТВ".

Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 19 октября на "Лукойл Арене", старт игры запланирован на 16:30 мск.

"Спартак" в 11 турах текущего сезона РПЛ набрал 19 баллов и идет шестым в турнирной таблице. "Краснодар" лидирует в чемпионате, имея в активе 27 очков.

Руслан Пименов Спартак Краснодар
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