- Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем, я не вижу проблем для этого.
Может ли он что-то дать команде? Вообще на стажировке человек должен принимать, а не давать. В тренерском штабе "Зенита" уже есть не менее авторитетные футболисты, - передает слова Аршавина Sport24.
Напомним, ранее была информация, что Мостовой в октябре должен пройти стажировку в "Спартаке". Однако в начале этого месяца появилась информация, что экс-футболиста красно-белых госпитализировали из-за камней в почках. Позже Мостовой сообщил, что пока его стажировка у Деяна Станковича откладывается.
Аршавин: если Мостовой попросит пройти стажировку в "Зените", вряд ли ему кто-то откажет
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин допускает, что бывший футболист сборной России и столичного "Спартака" Александр Мостовой может пройти стажировку в петербургском клубе.
Фото: ФК "Спартак"