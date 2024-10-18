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Футболист "Краснодара" Гонсалес рассказал, что его удивило в России

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Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес рассказал, что его удивило в России после перехода из испанской "Мальорки".
Фото: ФК "Краснодар"
- Удивил здешний климат. Не в России в целом, а в Краснодаре. Я думал, здесь намного холоднее. А оказалось жарче, чем на Мальорке! Такое сложно было себе представить, - передает слова уругвайского защитника "Чемпионат".

Краснодарский клуб сообщил о переходе 30-летнего футболиста 17 августа. "Быки" заплатили "Мальорке" за уругвайского игрока около четырех миллионов евро.

В "Мальорку" футболист перешел из уругвайского "Пеньяроля" в 2022 году. За испанскую команду он провел 71 матч во всех турнирах и забил четыре мяча. В составе "Краснодара" Джованни в этом сезоне выходил на поле в пяти матчах.

Джованни Гонсалес Краснодар
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