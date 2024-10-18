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Широков - о фразе Латышонка по поводу жизни на 30 тысяч рублей: молчите уж лучше, не обманывайте людей

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Бывший футболист "Зенита" и сборной России Роман Широков отреагировал на высказывание Евгения Латышонка о том, что ему на жизнь хватит 30 тысяч рублей.
Фото: РФС
"Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день. Зачем обманывать?то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили. Футболисты точно не будут покупать всё самое дешевое или плохое. Они будут питаться более?менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома. И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40–50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей", - заявил Широков.

Ранее голкипер петербургского "Зенита" Евгений Латышонок в интервью СМИ заявил, что, если бы жил один, а не с женой, то ему был в месяц хватила 30 тысяч рублей и даже меньше. Вратарь уточнил, что не тратился бы на еду, потому что питаться он бы смог на базе сине-бело-голубых. В расходы футболист также не включил плату за аренду жилья.

Евгений признался, что его сильно удивили цены на съём квартир в Санкт-Петербурге. По его словам, ценник достигает 70 тысяч рублей, тогда как, живя в Калининграде, он снимал жилплощадь за 27 тысяч. В это летнее трансферное окно Евгений Латышонок перешел из калининградской "Балтики" в "Зенит", с 26-летним голкипером подписали контракт до лета 2028 года.

Латышонок провел за сине-бело-голубых 12 матчей, восемь из которых отстоял "на ноль", пропустил шесть мячей, четыре из которых - в рамках РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Роман Широков Евгений Латышонок
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