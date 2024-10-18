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Абаев: разница между "Зенитом" и "Акроном" очень большая - Дзюбе будет не так просто себя проявить

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Бывший вратарь "Краснодара" Илья Абаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между "Акроном" и "Зенитом", в котором может принять участие Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
"Для Дзюбы матч с "Зенитом" будет принципиальным, ведь это его бывшая команда. Но разница между "Зенитом" и "Акроном" очень большая - Дзюбе будет не так просто себя проявить. В этом матче поставил бы на "Зенит". Питерцам нельзя оступаться и терять очки в матчах с такими соперниками, команда и так потеряла много очков", - сказал Абаев.

36-летний нападающий Артем Дзюба в сентябре присоединился к тольяттинскому "Акрону" в статусе свободного агента, с ним подписали контракт до конца текущем сезона. В первых пяти неполных матчах за тольяттинцев Артем забил один гол и раздал своим партнерам три ассиста.

После 11 туров дебютант РПЛ занимает восьмое место в таблице, набрав 12 очков, петербургский "Зенит" с 26-ю набранными очками идет на третьей строчке, отставая от лидеров на один балл. Матч между "Акроном " и "Зенитом" состоится сегодня, 18 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Акрон Артем Дзюба
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