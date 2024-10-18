"В матче "Спартак" — "Краснодар" будет очень весёлая игра без обороны. Но мне кажется, "Краснодару" по силам продлить свою беспроигрышную серию. Вызов в свои сборные иностранцев "Краснодара" может повлиять на форму команды. Ведь длительные перелёты и разные часовые пояса — очень непростые условия, которые накладывают определённые сложности", - цитирует Алдонина "Чемпионат".
Завтра, 19-го октября, московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками. Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице с 27-ю очками в своем активе.
Напомним, что команда Деяна Станковича досрочно заняла первое место в группе A Кубка России и обеспечила для себя выход в плей-офф турнира, где сыграет с "Ростовом". "Быки" в 5-ти турах набрали 9 туров, южане играют в одном квартете с грозненским "Ахматом", московским ЦСКА и "Пари НН".
Алдонин: в матче "Спартак" - "Краснодар" будет очень весёлая игра без обороны
Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"