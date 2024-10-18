"Пенальти явно сыграл свою роль. При счете 2:1 мы имели достаточно большое преимущество, были моменты, должны были забивать третий мяч. На ровном месте три игрока атакуют одного Ильина, бросаются на него ни с того ни с сего и зарабатывают пенальти. Детская ошибка. Опытные футболисты. Один атакует, два страхующих. Зачем бросаться, зачем хватать руками? Я даже не могу объяснить такие ошибки. Это же не мальчики с улицы, а прошедшие огонь и воду футболисты, которые давно играют в "Ахмате", - поделился Ташуев.
"Ахмат" на своем поле принимал "Факел" в рамках 12-го тура чемпионата России. Игра завершилась волевой победой воронежского клуба в меньшинстве. Дублем, включая победный гол на 90+3 минуте, отметился форвард "Факела" Алексей Каштанов. В составе "Ахмата" отличались полузащитники Амир Талаль и Владислав Камилов.
На 77-й минуте нападающий "Факела" Евгений Марков реализовал пенальти, сравняв счет в матче. Победный гол воронежцы забили уже в меньшинстве. Защитник Макс Дзиов был удален с поля за две желтые карточки на 84-й минуте игры. "Ахмат" остался на последнем месте в РПЛ с 6-ю очками в 12-ти матчах. "Факел" с 10-ю очками идет 13-м.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев - о поражении "Факелу": детские ошибки. Это же не мальчики с улицы
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от "Факела" (2:3) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте