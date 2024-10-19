Матч пройдет сегодня, 19 октября на стадионе "Лукойл Арена", начало игры запланировано на 16:30 мск.
- "Спартак" наверняка за эти две недели хорошо поработал, у Станковича было время сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому в предстоящей игре "Спартак" может даже считаться фаворитом.
Многое, конечно, будет зависеть от тактики, но я считаю, что красно-белые могут взять три очка в этом матче, - передает слова Радченко "РБ Спорт".
Красно-белые в 11 турах РПЛ набрали 19 баллов и идут шестыми в таблице. "Краснодар" набрал 27 очков и занимает второе место в чемпионате. В случае победы над "Спартаком" "быки" вернут себе лидерство в чемпионате России.
Радченко считает, что "Спартак" может победить "Краснодар"
По мнению экс-игрока красно-белых Дмитрия Радченко, "Спартак" является фаворитом предстоящей встречи с "Краснодаром".
Фото: Официальный сайт РПЛ