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Рианчо: Головин уже давно созрел для топ-клуба, он мог бы играть в "Барселоне" или "Баварии"

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Рауль Рианчо, ранее работавший в "Спартаке", считает, что российский футболист "Монако" Александр Головин готов выступать в топовых европейских клубах.
Фото: ФК "Монако"
- Думаю, Головин уже давно созрел для топ-клуба. Он уже давно мог бы играть в "Барселоне" или, например, "Баварии". Понятно, что он не был бы на ведущих ролях, но Александр точно принес бы пользу этим командам. Не знаю, как сложится его будущее, но было бы здорово увидеть его в Ла Лиге, - передает слова Рианчо "РБ Спорт".

Головин принадлежит "Монако" с 2018 года, до этого 28-летний футболист выступал в России за столичный ЦСКА. В этом сезоне Головин принял участие в восьми матчах "Монако", но не смог забить или ассистировать партнерам. Вчера Головин был признан лучшим игроком в матче Лиги 1 с "Лиллем" (0:0).

Рауль Рианчо Александр Головин Монако Барселона Бавария
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