- В Казахстане хотелось бы сыграть или в России? Давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча - и там, и там, - цитирует рулевого сборной Казахстана "СЭ".
Напомним, сборная России в настоящее время отстранена от участия в официальных матчах под эгидой ФИФА. Национальная команда проводит только товарищеские встречи, но в октябре из-за проблемы с поиском соперника сборная провела только тренировочный сбор.
В сентябре коллектив Валерия Карпина в гостях разгромил Вьетнам, забив три безответных мяча. Следующий сбор национальной команды пройдет в ноябре.
Наставник сборной Казахстана Черчесов сообщил, что хотел бы сыграть два матча против России
Станислав Черчесов, наставник национальной сборной Казахстана, рассказал о своем желании провести две товарищеские игры со сборной России.
Фото: rfs.ru