"Поражение по делу, оправдать "Спартак" и в первую очередь Станковича здесь нельзя. Он решил сделать то, чего не было при нем ни разу: сыграть в три центральных защитника. (К ним) поставил еще двух опорных полузащитников. На фланге обороны играл Маркиньос, который вообще не защитник. В общем, так начудил с перестановками, что максимально ухудшил ситуацию для команды", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Московский "Спартак" и "Краснодар" встречались друг с другом 19 октября в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей отличились Ленини и Виктор Са. Кроме того, мяч в свои ворота отправил игрок "Спартака" Медина.
Таким образом, "Краснодар" набрал 30 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" в активе осталось 19 очков, с которыми команда после 12 туров располагается на шестой строчке.
"Оправдать Станковича нельзя". Бубнов раскритиковал тренера "Спартака" за поражение "Краснодару"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение московского "Спартака" в матче 12-го тура РПЛ "Краснодару" со счётом 0:3.
Фото: ФК "Спартак"