"Для меня это нормальная мужская борьба, не вижу аргументов, чтобы гол не засчитывать. Мусаев сыграл так, как должен играть нападающий. Он не нарушал правила, а преодолевал те препятствия, который были со стороны защитников и вратаря", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" и московский ЦСКА встречались друг с другом в Каспийске 19 октября в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу с минимальным счётом - 1:0 - одержали "армейцы". Единственный гол в матче на 56-й минуте был забит нападающим красно-синих Тамерланом Мусаевым. Причём перед этим форвард столкнулся с защитником "Динамо" Идаром Шумаховым.
Экс-арбитр ФИФА Николаев - о голе ЦСКА: не вижу аргументов, чтобы его не засчитывать
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил правильность взятия ворот махачкалинского "Динамо" нападающим ЦСКА Тамерланом Мусаевым в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА