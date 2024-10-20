"Краснодар" полностью переиграл «красно?белых», поэтому результат матча закономерен. Нет сейчас у "Спартака" таких больших мастеров, какие были в свое время Аленичев и Титов. Именно таких футболистов им не хватает. Очень плохо они сегодня играли, вообще без шансов. Это совсем не тот "Спартак". От спартаковского духа там ничего не осталось", - приводит слова Терёхина "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 19 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём поле со счётом 0:3 уступил текущему лидеру чемпионата России "Краснодару". В результате у красно-белых в активе осталось 19 очков, которые позволяют на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание от "Краснодара" составляет 11 очков.
В следующем туре подопечные Деяна Станковича 27 октября на выезде сыграют против "Пари НН". Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.
Терехин: от спартаковского духа сейчас в "Спартаке" ничего не осталось
Бывший нападающий московских "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин поделился своим мнением о поражении московского "Спартака" в матче 12-го тура РПЛ "Краснодару".
Фото: ФК "Спартак"