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Колосков: как же Дзюба готовится к играм, если до 10-й минуты получает травму?

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал травму нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, которую он получил в матче 12-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
"Травму он получил нелепую и необъяснимую. То ли он вышел с незалеченной травмой, то ли не размялся как следует. Но получить в начале матча такую травму без борьбы… Это же случилось без какой-либо борьбы или столкновения, он просто ускорился и все. Надо у него спросить, как же он так готовится к играм, если до 10-й минуты получает травму. А так это потеря для "Акрона", конечно", - приводит слова Колоскова "ВсеПроСпорт".

18 октября Артём Дзюба вышел в стартовом составе тольяттинского "Акрона" на 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом". На 6-й минуте у нападающего возникла мышечная проблема, из-за которой 36-летний футболист продолжить игру не сумел. В итоге встреча "Акрона" и "Зенита" завершилась победой петербургского клуба со счётом 5:0.

Дзюба выступает за "Акрон" с начала сентября. К настоящему времени он принял участие в 6 матчах, в которых забил 1 гол и отметился 3 результативными передачами.

Акрон Артем Дзюба Вячеслав Колосков
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