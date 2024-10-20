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Николай Комличенко обратился к болельщикам "Ростова" с просьбой немного потерпеть

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Форвард "Ростова" Николай Комличенко после ничьи с "Пари НН" прокомментировал неудачные выступления южан в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
"Команда не на своем месте? По именам, наверное, да. По игре я бы не сказал, что мы кому-то справедливо проиграли, кроме "Акрона". Болельщикам нужно набраться немного терпения. Травмы были. Адекватные футбольные люди все понимают. Надо немного перетерпеть. С психологией у нас все нормально. А удача приходит к тем, кто ее заслуживает. Сегодня при равной игре мы могли и проиграть, могли и выиграть", - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".

"Ростов" 19 октября в Нижнем Новгороде в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с местной командой "Пари НН". Встреча завершилась ничьей 1:1.

После 12 туров "Ростов" имеет в своём активе 13 очков (3 победы, 4 ничьи, 5 поражений). Это позволяет команде Валерия Карпина на данный момент занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Ростов" 26 октября у себя дома сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ростов Николай Комличенко Нижний Новгород
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