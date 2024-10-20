Напомним, встреча прошла в субботу и завершилась победой "быков" (0:3). Барко начал матч в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте при счете 0:2. Подходя к скамейке запасных, футболист пнул две сумки с медикаментами, предметы разлетелись по технической зоне.
- У него сильный характер, ему не нравится проигрывать. Его реакция - эмоции, это нормально. Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики и бить бутылки. Виноваты только мы сами. Такие вещи могут случаться, но я не мог не вмешаться в это, - передает слова Станковича "Матч ТВ".
"Спартак" остался с 19 очками в активе и занимает шестое место в таблице чемпионата. В 13-м туре РПЛ красно-белые в Нижнем Новгороде встретятся с "Пари НН", матч пройдет 27 октября и начнется в 14:15 мск.
25-летний Барко стал игроком московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Футболист провел за красно-белых 11 матчей в РПЛ, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Также на счету аргентинца один гол в трех играх Кубка России.
Станкович - о реакции Барко после замены: у него сильный характер, ему не нравится проигрывать (фото)
Наставник столичного "Спартака" Деян Станкович высказался о реакции футболиста команды Эсекьеля Барко после замены в матче с "Краснодаром".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"