- "Спартак" начал интересоваться Владом даже чуть раньше армейцев. Но на тот момент у них не было главного тренера. Как только он был назначен, то мы достаточно быстро обо всем договорились, - сказал Талаев "СЭ".
26 января московский "Спартак" официально объявил о приобретении крайнего полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2030 года. В составе красно-белых новичок будет выступать под 17-м игровым номером.
Агент Сауся рассказал о возможном переходе игрока в ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"