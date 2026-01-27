Матчи Скрыть

Агент Сауся рассказал о возможном переходе игрока в ЦСКА

Агент игрока "Спартака" Владислава Сауся Андрей Талаев рассказал, что футболист мог перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" начал интересоваться Владом даже чуть раньше армейцев. Но на тот момент у них не было главного тренера. Как только он был назначен, то мы достаточно быстро обо всем договорились, - сказал Талаев "СЭ".

26 января московский "Спартак" официально объявил о приобретении крайнего полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2030 года. В составе красно-белых новичок будет выступать под 17-м игровым номером.

