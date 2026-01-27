- Он не высказал мне ни одной претензии, но и на поле не выпускал. Понимал, что при любых раскладах шансов регулярно играть у меня не будет — такое решение главного тренера, - сказал Пруцев "Матч ТВ".
Пруцев играет за красно-зеленых с лета этого года. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2028 года. За "Локомотив" 25-летний хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи на партнеров.
Пруцев: при Станковиче шансов играть не будет
Футболист "Локомотива" Данил Пруцев рассказал об отношениях с экс-главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Локомотив"