В "Целе" сообщили об интересе "Спартака" к Иосифову

Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин заявил, что "Спартак" интересовался российским нападающим словенского клуба Никитой Иосифовым.
Фото: ФК "Целе"
- Интерес от "Спартака" был. Но Никита здесь, а не в "Спартаке", значит, не сложилось. У нас не было официальных предложений, - сказал Голубин "Матч ТВ".

Никита Иосифов выступает за словенский "Целе" с августа 2024 года. Всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 14 голевых передач. Ранее полузащитник был игроком московского "Локомотива", испанских "Вильярреала Б", "Кастельона" и "Мирандеса".

