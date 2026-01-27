Филатов прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

- Мне его уже жалко за то, что про него говорят. Баринов нормально играл за "Локомотив". Какой же он предатель? Каждый ищет то место, где ему лучше, - сказал Филатов "РБ Спорт".
В январе "Локомотив" объявил об уходе капитана команды Дмитрия Баринова. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2028/29.
Баринов провёл в системе "Локомотива" десять лет - с 2015 по 2025 год. За этот период он провёл 274 матча за команду, забил 13 мячей и сделал 27 голевых передач.
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА