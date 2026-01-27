Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат
Нижний Новгород
17:00
ФакелНе начат

Филатов прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мне его уже жалко за то, что про него говорят. Баринов нормально играл за "Локомотив". Какой же он предатель? Каждый ищет то место, где ему лучше, - сказал Филатов "РБ Спорт".


В январе "Локомотив" объявил об уходе капитана команды Дмитрия Баринова. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2028/29.


Баринов провёл в системе "Локомотива" десять лет - с 2015 по 2025 год. За этот период он провёл 274 матча за команду, забил 13 мячей и сделал 27 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится