Агент Пасторелло: Джон Джон — топ-игрок для чемпионата России

- Джон — топ-игрок для чемпионата России. В "Зените" он однозначно добьется успехов, потому что это футболист высокого уровня, - сказал Пасторелло "РБ Спорт".
Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что бразилец уже прошёл медосмотр и подписал контракт с петербургским клубом.
За время выступления в Бразилии он провёл 76 матчей, забил 20 мячей и оформил 14 ассистов.
"Зенит" с 39 баллами в активе располагается на второй позиции в РПЛ. В первом матче после рестарта чемпионата команда на своей арене примет "Балтику", поединок пройдёт 27 февраля.
Фото: Getty Images