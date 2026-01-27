Матчи Скрыть

Агент Пасторелло: Джон Джон — топ-игрок для чемпионата России

Футбольный агент Федерико Пасторелло высказался об игре возможного новичка "Зенита", полузащитника "Ред Булл Бригантино" Джона Джона.
- Джон — топ-игрок для чемпионата России. В "Зените" он однозначно добьется успехов, потому что это футболист высокого уровня, - сказал Пасторелло "РБ Спорт".

Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что бразилец уже прошёл медосмотр и подписал контракт с петербургским клубом.

За время выступления в Бразилии он провёл 76 матчей, забил 20 мячей и оформил 14 ассистов.

"Зенит" с 39 баллами в активе располагается на второй позиции в РПЛ. В первом матче после рестарта чемпионата команда на своей арене примет "Балтику", поединок пройдёт 27 февраля.

