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Овчинников: Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он имеет свою тренерскую философию

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Экс-игрок сборной России Сергей Овчинников высказался об обучении Александра Мостового в академии РФС.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он большой футболист со своей тренерской философией и своим видением футбола. Если вынести вопрос за рамки обучения, то он очень любопытен с точки зрения тренерской профессии", - цитирует Овчинникова Sport24.

Александр Мостовой обучается на получение тренерской лицензии в академии РФС с лета 2023 года. Экс-игрок сборной России должен был пройти стажировку в московском "Спартаке" во время октябрьской международной паузы, однако попал в больницу и перенес операцию по удалению камней из почек. После 12-ти сыгранных туров красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю набранными очками.

Позже Александр Мостовой заявил, что согласился бы пройти стажировку в петербургском "Зените", если бы ему поступило такое предложение.

Сергей Овчинников Александр Мостовой
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