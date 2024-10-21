"Мне кажется, у наших ворот все равно было немало моментов и в обороне мы могли сыграть лучше. В целом надежно играли, но не все получалось. А если бы не Нино на первых минутах, кто знает, может быть, игра по?другому сложилась бы. Но Нино выручил — молодец. Сразу сказал ему на поле в том эпизоде и поблагодарил", - приводит слова Латышонка "Матч ТВ".
18 октября петербургский "Зенит" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде сыграл против тольяттинского "Акрона". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0. Голами в составе "Зенита" отметились Мостовой (оформил дубль), Кассьерра, Лусиано, Артур.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга набрал 29 очков, обошёл в турнирной таблице чемпионата России московский "Локомотив" и вышел на второе место. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
В следующем туре "Зенит" 27 октября на своём поле сыграет против "Локомотива". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Латышонок: если бы не Нино, матч с "Акроном" сложилась бы по-другому
Вратарь петербургского "Зенита" Евгений Латышонок прокомментировал крупную победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Акроном" (5:0).
Фото: ФК "Зенит"