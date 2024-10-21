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Карпин отреагировал на вопрос о российском гражданстве Дугласа Сантоса

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём отношении к получению гражданства России 30-летним бразильским левым защитником "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: РПЛ
- Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак, – приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 30-летний бразильский левый защитник и капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос официально принят в российское гражданство, 21 октября был опубликован соответствующий указ президента России.

Как разъяснило ранее юридическое агентство SILA International Lawyers, это означает, что Дуглас Сантос не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге и получит право выступать за сборную России.

Опубликован указ Президента России о выдаче защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу гражданства РФ

Юристы опровергли своё заключение о невозможности выступлений защитника "Зенита" Дугласа Сантоса за сборную России

Сборная России Зенит Дуглас Сантос Валерий Карпин
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