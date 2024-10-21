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Губернатор Самарской области: договорились с "Крыльями Советов" менять бюджетное финансирование на частное

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о финансировании "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У клуба сейчас нет титульного партнёра. В качестве него выступает правительство Самарской области. Поэтому мы договорились, что в течение этого сезона будем определяться с титульным партнёром, передвигать финансирование от бюджетного к частному", - цитирует Федорищева "РБ Спорт".

После поражения от московского "Локомотива" (0:1) в СМИ появилась информация, что главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин будет отправлен в отставку, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее работавший в калининградской "Балтике".

Во время октябрьской международной паузы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями клуба и объявил, что Игорь Осинькин продолжит работать с командой. После 12-ти сыгранных туров самарцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 12 набранных очков.

Крылья Советов Вячеслав Федорищев
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