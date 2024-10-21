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Защитник "Краснодара" Тормена: все в команде работают на максимум своих возможностей

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Защитник "Краснодара" Витор Тормена высказался о беспроигрышной серии южан.
Фото: ФК "Краснодар"
"В чём секрет нашей беспроигрышной серии? В первую очередь, это, конечно, работа. Командный подход к цели очень важен. Все в "Краснодаре" работают на максимум своих возможностей. Речь о тех, кто постоянно играет, и тех, кто выходит на поле не так часто. Все в клубе сконцентрированы на одной цели", - цитирует Тормену Legalbet.

После 12-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками в своем активе и опережает петербургский "Зенит" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 27-ю очками. Беспроигрышная серия "быков" в Российской Премьер-Лиги составляет 14 матчей.

В 13-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 9-е место с 12-ю очками. Напомним, что бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет является петербургский "Зенит".

Краснодар Витор Тормена
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