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Бывший футболист "Краснодара" Жоаозиньо: многие бразильцы хотят получить паспорт России

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Бразилец Жоаозиньо, имеющий российский паспорт, высказался о получении паспорта РФ игроком "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
- То, что Дуглас Сантос получил российский паспорт - хорошие новости. Сильно рад за него. Он заслужил получить гражданство. Многие бразильцы хотят получить паспорт РФ, потому что им приятно жить и играть в России, - цитирует Жоаозиньо Sport24.

Ранее стало известно, что бразильский футболист петербургской команды Сантос перестанет считаться легионером в России, так как получит российский паспорт. Официальный указ о присвоении гражданства футболисту уже вышел.

30-летний Дуглас выступает за клуб с берегов Невы с лета 2019 года, перейдя из немецкого "Гамбурга". В общей сложности защитник провел за "Зенит" 198 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал 33 ассиста на партнеров. Трудовой договор Сантоса с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Жоао Жоаозиньо Дуглас Сантос Зенит
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