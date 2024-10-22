"Мне кажется, это человек от Бога. И, наверное, именно поэтому его сильно любили футболисты и болельщики. Для меня он главная легенда "Спартака". Когда говорят о народной команде, я представляю таких бескорыстных людей, которые действительно любят свою команду, футбол", - сказал Дзюба.
Фёдор Черенков начал играть в футбол, выступая на районных турнирах, в том числе "Кожаный мяч", где его заметили тренеры спортшколы "Кунцево", а оттуда футболист попал в спортивную школу "Спартака" и провел там около шести лет. После выпуска молодой Черенков был принят во вторую команду красно-белых. Дебют состоялся 11 июня 1978 года. Выступал за "Спартак" до 1990 года. В течение этих лет трижды стал чемпионом СССР (1979, 1987, 1989).
Федора Федоровича Черенкова не стало 4 октября 2014 года, ему было 55 лет. В память о советском футболисте сняли фильм "Федя. Народный футболист", премьера состоится 31 октября 2024 года.
Источник: "Спорт Экспресс"
Дзюба: для меня Черенков главная легенда "Спартака", это человек от Бога
Фото: ФК "Акрон"