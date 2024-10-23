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"С "Краснодаром" их просто размазали". Корнеев подверг критике игру "Спартака"

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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Корнеев после кубкового матча с махачкалинским "Динамо" раскритиковал игру московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня состав "Спартака" не был близок к основному. Было очень много молодых. Видно, что матч не был важным, как я вижу. Посмотрите результаты. Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. В игре с "Краснодаром" их просто размазали. Так не может играть "Спартак", - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".

22 октября московский "Спартак" в Каспийске в матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с махачкалинским "Динамо". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Даниил Зорин. Команда Деяна Станковича с первого места в группе вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре встретится с "Ростовом".

Ранее, 19 октября "Спартак" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле принимал "Краснодар" и потерпел поражение со счётом 0:3. Сейчас красно-белые с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Игорь Корнеев Краснодар Динамо Мх Спартак Деян Станкович
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