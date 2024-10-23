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В РФС хотят, чтобы продажа пива способствовала наполняемости стадионов

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об идее вернуть на стадионы продажу пива.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Если помните, круглый стол на эту тему был уже полтора года назад. И тогда все, кроме Министерства здравоохранения, поддержали данную идею. Если [человек] в течение дня приходит в ресторан и кафе и ему там по его заказу наливают пиво, мы же не выступаем против этого. Чем это отличается от потребления пива на территории стадиона? Мы, конечно, за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона", - приводит слова Митрофанова "СЭ".

В России продажа пива на стадионах и других спортивных объектах запрещена с 2005 года. Временное снятие данного ограничения было в 2018 году во время проведения в городах России чемпионата мира по футболу.

На прошлой неделе в Министерстве финансов РФ в интервью ТАСС заявили о поддержке отмены запрета на продажу пива на стадионах. В то же время эксперт Министерства здравоохранения РФ в интервью "РИА Новости" призвал оставить этот запрет в силе, так как потребление болельщиками во время спортивных мероприятий в состоянии эмоционального возбуждения алкоголя, по его мнению, повисит вероятность рискованного поведения.

Максим Митрофанов РФС
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