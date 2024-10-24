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Ловчев раскритиковал удар "паненкой" Щетинина в серии пенальти против "Локомотива"

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Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике удар футболиста "Ростова" Кирилла Щетинина в серии послематчевых пенальти в игре с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, матч Кубка России прошел 23 октября, основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки "железнодорожников" - 8:7.

- Все мы знаем Паненку. Это же мастер исполнял. Он видел, что вратарь улетел в угол и подсек этот мяч, а тут стоит и вратарь и ждет "давай мне сюда". Чего он исполнял? Я вообще не знаю. А тренера увольняют потом, - заявил Ловчев в эфире "Матч премьер".

"Локомотив" занял первое место в своей группе, набрав в шести матчах 17 очков. "Ростов" с 11 баллами занял второе место. Оба коллектива вышли в плей-офф Кубка России.

Щетинин в текущем сезоне провел в Кубке России шесть матчей и отметился одним голевым пасом. Также на счету игрока 12 игр в РПЛ и одна результативная передача.

Евгений Ловчев Кирилл Щетинин Ростов Локомотив
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