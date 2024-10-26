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Агент Головина: Александр всегда с удовольствием приезжает в сборную России

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Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о настрое своего клиента выступать за сборную России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Александр в хорошем настроении. Каждый вызов в сборную имеет для него значение. Как он уже говорил, он всегда с удовольствием приезжает в расположение национальной команды. Он находится в отличной форме, что и демонстрируют его матчи за "Монако", - приводит слова Клюева "Спорт День за Днем".

Александру Головину 28 лет. За основную команду сборной России по футболу он начал выступать в 2015 году. С тех пор он принял участие в 47 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 14 голевых передач. На его счету выступление в составе национальной команды на чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов, чемпионата мира 2018 года, Кубке конфедераций 2017 года. В последних матчах за сборную России полузащитник выводил команду с капитанской повязкой.

Александр Головин Монако Сборная России Александр Клюев
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