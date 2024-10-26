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Карпин: мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня не отстранили, как Андреева

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что думал об отставке.
Фото: ФК "Ростов"
"Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Напомним, ранее в этом сезоне комитет по этике РФС дисквалифицировал на один год спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева. Вследствие чего клуб уволил Андреева с занимаемой должности.

Сегодня, 26 октября, "Ротов" уступил на своем поле "Ахмату" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 2:3. Эта победа стала для грозненской команды первой в текущем сезоне. Отметим, подопечные Валерия Карпина не выигрывают уже в шести матчах чемпионата подряд. Последняя победа была одержана 1 сентября.

Валерий Карпин Ростов Ахмат Дмитрий Андреев Оренбург
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