"Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришел с работы, еще не успел все оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне. Ребята проявили командный характер", - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 26 октября, "Ахмат" одержал первую победу в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, обыграв в гостях "Ростов" в матче 13-го тура со счетом 3:2. Команда Сергея Ташуева имеет в своем активе также 6 ничьих и шесть поражений в текущем чемпионате России.
Грозненцы набрали 9 очков и обошли в турнирной таблице "Оренбург", который проведет свой матч завтра, 27 октября. На данный момент "Ахмат" располагается на 15-й строчке, все еще находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.
Ташуев: эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришел с работы, еще не успел все оценить
Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев поделился эмоциями после победы над "Ростовом" в 13-м туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Ахмат"