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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
ФакелЗавершен
Ростов
2 - 3 2 3
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
4 - 1 4 1
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Балтика
2 - 1 2 1
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
2 - 2 2 2
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
4 - 3 4 3
ИпсвичЗавершен
Астон Вилла
1 - 1 1 1
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
СаутгемптонЗавершен
Эвертон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен
Реал Мадрид
0 - 4 0 4
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Болонья
Перенесён
Милан
Аталанта
6 - 1 6 1
ВеронаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
ВольфсбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
ХольштайнЗавершен
Вердер
2 - 2 2 2
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
4 - 2 4 2
Сент-ЭтьенЗавершен
Реймс
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен

Карпин: в матче с "Акроном" не было команды. Сегодня она появилась, но результат пока неудовлетворительный

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Ахмата" в 13-м туре РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Ростов"
- Ошибки, а не подарки, которые мы делаем во многих матчах, недопустимы. Команда хочет выиграть, но ошибается. Команда сегодня была командой. Матч с "Акроном" — это другая история. Тогда не было команды, а сегодня она была. Тогда ее не было, но она появилась, а результат пока неудовлетворительный.

"Ростов" проиграл на своем поле грозненскому "Ахмату" в матче 13-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:3. Команда Валерия Карпина не может одержать победу уже в 7 игре во всех соревнованиях. Напомним, в 10-м туре чемпионата России ростовчане уступили дома тольяттинскому "Акрону" (0:2).

На данный момент "Ростов" с 13 набранными очками находится на 9-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей желто-синих отделяет всего два балла.

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин Ростов
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