- Ошибки, а не подарки, которые мы делаем во многих матчах, недопустимы. Команда хочет выиграть, но ошибается. Команда сегодня была командой. Матч с "Акроном" — это другая история. Тогда не было команды, а сегодня она была. Тогда ее не было, но она появилась, а результат пока неудовлетворительный.
"Ростов" проиграл на своем поле грозненскому "Ахмату" в матче 13-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:3. Команда Валерия Карпина не может одержать победу уже в 7 игре во всех соревнованиях. Напомним, в 10-м туре чемпионата России ростовчане уступили дома тольяттинскому "Акрону" (0:2).
На данный момент "Ростов" с 13 набранными очками находится на 9-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей желто-синих отделяет всего два балла.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: в матче с "Акроном" не было команды. Сегодня она появилась, но результат пока неудовлетворительный
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Ахмата" в 13-м туре РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Ростов"