"Бело-голубые очень много пропускают. Особенно в конце, когда уже результат сделан. Почему такие проблемы в обороне? Непростая ситуация с иностранцами. Их чересчур много. Я считаю, что они не нужны, чтобы они на лавке сидели. Они должны на поле выходить и показывать класс. В команде, где много иностранцев, всегда будут проблемы возникать. Они живут в отдельном мире", — приводит слова Силкина Legalbet.
В заявке московского "Динамо" на текущий сезон находятся 13 легионеров: Фабиан Бальбуэна, Милан Майстрович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Диего Лаксальт, Хорхе Карраскаль, Битело, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, Артур Гомес, Муми Нгамалё, Эль-Мехди Маухуб.
После 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо", набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре бело-голубые 27 октября на выезде сыграют против подмосковных "Химок". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведёт Rusfootball.info.
Силкин: у "Динамо" проблемы в обороне, потому что в команде чересчур много иностранцев
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о проблемах бело-голубых в обороне.
Фото: ФК "Динамо" Москва