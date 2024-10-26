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Силкин: у "Динамо" проблемы в обороне, потому что в команде чересчур много иностранцев

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о проблемах бело-голубых в обороне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Бело-голубые очень много пропускают. Особенно в конце, когда уже результат сделан. Почему такие проблемы в обороне? Непростая ситуация с иностранцами. Их чересчур много. Я считаю, что они не нужны, чтобы они на лавке сидели. Они должны на поле выходить и показывать класс. В команде, где много иностранцев, всегда будут проблемы возникать. Они живут в отдельном мире", — приводит слова Силкина Legalbet.

В заявке московского "Динамо" на текущий сезон находятся 13 легионеров: Фабиан Бальбуэна, Милан Майстрович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Диего Лаксальт, Хорхе Карраскаль, Битело, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, Артур Гомес, Муми Нгамалё, Эль-Мехди Маухуб.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо", набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре бело-голубые 27 октября на выезде сыграют против подмосковных "Химок". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведёт Rusfootball.info.

Динамо Сергей Силкин
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