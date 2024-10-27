- "Спартаку" уже некуда отступать, поэтому ему обязательно нужно выигрывать. "Пари НН" постарается не дать "Спартаку" сыграть в свой футбол и на контратаках будет искать момент, чтобы забить. Думаю, что победителя в этом матче не будет, и игра завершится со счетом 1:1, - передает слова экс-тренера "Урала" "Матч ТВ".
Встреча между "Пари НН" и "Спартаком" пройдет сегодня и начнется в 14:15 мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на Rusfootball.info.
Нижегородский коллектив имеет в своем активе 12 баллов и идет на 12-й строчке в таблице РПЛ. "Спартак" набрал в 12 матчах 19 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице.
Тарханов: "Спартаку" некуда отступать, ему обязательно нужно выигрывать у "Пари НН"
Экс-наставник "Урала" Александр Тарханов высказался перед игрой 13-го тура РПЛ, в которой "Пари НН" дома примет столичный "Спартак".
Фото: Официальный сайт РПЛ