"После игры с "Химками" "Локомотив" точно захочет реабилитироваться, тем более с "Зенитом". Но это будет сложная игра для обеих команд. Для меня "Зенит" в этой паре выглядит интереснее. Да, какой бы ни был молодой состав у "Локо", он всё равно хороший. Но "Зенит" более матёрый, можно сказать", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Сегодня, 27-го октября, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Локомотив" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. После 12-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 2-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. "Железнодорожники" замыкают тройку лидеров с 27-ю очками в своем активе.
Напомним, что петербуржцы сыграют в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с грозненским "Ахматом", а команда Михаила Галактионова сыграет с московским "Динамо".
Деменко: у "Локомотива" молодой и хороший состав, но "Зенит" более матерый
Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"