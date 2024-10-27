Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Спартак2 тайм
Химки
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Алания
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
КАМАЗ
17:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Родина
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
17:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
17:00
НьюкаслНе начат
Вест Хэм
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
СельтаНе начат
Хетафе
18:15
ВаленсияНе начат
Бетис
20:30
АтлетикоНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
0 - 1 0 1
Эмполи2 тайм
Лацио
17:00
ДженоаНе начат
Монца
17:00
ВенецияНе начат
Интер
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
БаварияНе начат
Унион
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
ОсерНе начат
Страсбург
19:00
НантНе начат
Монпелье
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
19:00
МонакоНе начат
Марсель
22:45
ПСЖНе начат

Деменко: у "Локомотива" молодой и хороший состав, но "Зенит" более матерый

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
"После игры с "Химками" "Локомотив" точно захочет реабилитироваться, тем более с "Зенитом". Но это будет сложная игра для обеих команд. Для меня "Зенит" в этой паре выглядит интереснее. Да, какой бы ни был молодой состав у "Локо", он всё равно хороший. Но "Зенит" более матёрый, можно сказать", - цитирует Деменко "Чемпионат".

Сегодня, 27-го октября, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Локомотив" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. После 12-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 2-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. "Железнодорожники" замыкают тройку лидеров с 27-ю очками в своем активе.

Напомним, что петербуржцы сыграют в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с грозненским "Ахматом", а команда Михаила Галактионова сыграет с московским "Динамо".

Максим Деменко Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится