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Балахнин: не вижу какой-то катастрофической ситуации у "Ростова"

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Российский тренер Сергей Балахнин высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"В таких ситуациях не надо отчаиваться. Бывают такие периоды, которые просто надо пережить и идти дальше. Не вижу какой-то катастрофической ситуации у "Ростова", - цитирует Балахнина "РБ Спорт".

Вчера, 26-го октября, "Ростов" уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3 в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. После матча главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что его посещают мысли об отставке.

Команда Валерия Карпина не может одержать победу в последних пяти матчах. После 13-ти сыгранных туров южане располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 13 набранных очков. Напомним, что "Ростов" вышел из группы Кубка России со второй строчки и сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ с московским "Спартаком".

Ростов Сергей Балахнин Валерий Карпин
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