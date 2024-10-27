"Важные три очка. Мы продолжаем серию весёлого и медийно привлекательного футбола. Он привлекательный для болельщиков, с большим количеством забитых мячей. Конечно, он такой корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей. Важно, что набрали три очка", - цитирует Гафина "Чемпионат".
Сегодня, 27-го октября, московское "Динамо" одержало выездную победу над подмосковными "Химками" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:3. Напомним, что в 12-м туре бело-голубые одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0, а в матче 6-го тура группового этапа Кубка России выиграли у "Крыльев Советов" со счетом 6:3.
После 13-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле "Ростов", который занимает 9-е место с 13-ю очками в своем активе.
Председатель совета директоров "Динамо" Гафин: продолжаем серию весёлого и медийно привлекательного футбола
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о победе над "Химками" в 13-м туре РПЛ (4:3).
Фото: ФК "Динамо"