"Если бы он мог выручить, то выручил бы. К нему нет претензий. Голы забивались с тех позиций, где он никаким образом не мог спасти. Проблема в том, что защитники не успевают возвращаться и команды, которые быстро проходят середину поля, – имеют преимущество", - приводит слова Силкина "Спорт День за Днем".
Московское "Динамо" 27 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в гостях встречался с подмосковными "Химками". Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 4:3. Кроме того, "Динамо" 24 октября в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими "Крыльями Советов" одержало победу со счётом 6:3.
Всего за 13 туров чемпионата России команда Марцела Лички пропустила 15 мячей, а в 6 матчах Кубка России - 13 мячей.
Силкин: к Лунёву претензий нет, проблема "Динамо" - защитники не успевают возвращаться
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин ответил, мог ли вратарь бело-голубых Андрей Лунев выручить в матче с "Химками", где москвичи пропустили 3 гола.
Фото: ФК "Динамо" Москва