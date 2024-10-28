Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба не является приоритетной целью московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заинтересован в подписании более молодых игроков. Зимой клуб планирует подписать нападающего и центрального полузащитника.
При этом сообщается, что руководство "Спартака" может вернуться к варианту с Кордобой, если возникнут трудности с подписанием приоритетных целей на трансферном рынке. Слухи о возможном переходе колумбийца в "Спартак" появлялись в прессе летом. Контракт Кордобы с "быками" действует до конца текущего сезона.
Гол Кордобы помог "Краснодару" одолеть "Крылья Советов" (2:1) в матче 13-го тура РПЛ. Таким образом, нападающий забил свой 7--й мяч в 9-м матче текущего чемпионата. Чаще в текущем сезоне отличался только полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. У россиянина 8 голов.
Metaratings: Кордоба - не приоритет "Спартака" зимой, Амарал хотел бы привезти более молодых игроков
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба не является приоритетной трансферной целью "Спартака".
Фото: официальный сайт "Краснодара"