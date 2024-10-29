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Погребняк: "Локомотив" - очень жёсткая, дерзкая команда

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Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк похвалил "Локомотив" после матча с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Локомотив"
"Результат матча "Зенита" с "Локомотивом"? Железнодорожники показывают очень хороший футбол в этом году. Очень жёсткая, дерзкая команда. Проблемы у питерцев? У любой команды, наверное, есть проблемы. Играть ещё больше половины чемпионата", - сказал Погребняк.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" прошел на "Газпром Арене" 27 октября и закончился ничьей 1:1. В составе "железнодорожников" забитым мячом отличился 19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков, за петербуржцев гол забил Андрей Мостовой. После 13 туров красно-зеленые набрали 28 очков и сейчас занимают третье место в таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле казанский "Рубин", встреча пройдет 2 ноября, начало - в 18:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Локомотив Павел Погребняк
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