"Результат матча "Зенита" с "Локомотивом"? Железнодорожники показывают очень хороший футбол в этом году. Очень жёсткая, дерзкая команда. Проблемы у питерцев? У любой команды, наверное, есть проблемы. Играть ещё больше половины чемпионата", - сказал Погребняк.
Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" прошел на "Газпром Арене" 27 октября и закончился ничьей 1:1. В составе "железнодорожников" забитым мячом отличился 19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков, за петербуржцев гол забил Андрей Мостовой. После 13 туров красно-зеленые набрали 28 очков и сейчас занимают третье место в таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле казанский "Рубин", встреча пройдет 2 ноября, начало - в 18:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Погребняк: "Локомотив" - очень жёсткая, дерзкая команда
Фото: ФК "Локомотив"