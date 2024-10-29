Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
17:30
АмкарНе начат
Балтика
20:00
УралНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
20:30
БолоньяНе начат
Лечче
20:30
ВеронаНе начат
Милан
22:45
НаполиНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Саутгемптон
22:45
Сток СитиНе начат
Брентфорд
23:00
Шеффилд УэнсдейНе начат

Радимов: с такой игрой в обороне у "Динамо" не получится стать чемпионом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил шансы "Динамо" стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Понятно, что у "Динамо" атакующая линия хорошая, и против команды, которая плохо обороняется, забили четыре. Но с такой игрой в обороне стать чемпионом не получится", - сказал Радимов.

Московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 13 туров бело-голубые набрали 26 очков, отставая от лидера чемпионата на семь баллов. В 14-м туре динамовцы примут на своем поле "Ростов", встреча пройдет 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Владислав Радимов Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится