"Понятно, что у "Динамо" атакующая линия хорошая, и против команды, которая плохо обороняется, забили четыре. Но с такой игрой в обороне стать чемпионом не получится", - сказал Радимов.
Московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 13 туров бело-голубые набрали 26 очков, отставая от лидера чемпионата на семь баллов. В 14-м туре динамовцы примут на своем поле "Ростов", встреча пройдет 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: с такой игрой в обороне у "Динамо" не получится стать чемпионом
Фото: ФК "Динамо"